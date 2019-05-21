Emine Erdoğan İsviçre'de ikili temaslarda bulundu

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel davetlisi olarak İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ikili temaslarda bulundu.

Erdoğan, 72'nci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki "İnsani ve hassas durumlarda kadınların, çocukların ve ergenlerin sağlık ve esenliklerinin evrensel sağlık kapsayıcılığı ile uyumlu hale getirilmesi" konulu yüksek düzeyli toplantıda yaptığı konuşmanın ardından ikili görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde Emine Erdoğan, ALMA 2030 ve EWEC Bağımsız Hesap Verebilirlik Paneli Eş Başkanı, SUN Hareketi Liderlik Grubu Üyesi Joy Phumaphi ile bir araya geldi.

Phumaphi, Erdoğan'a, Türkiye'nin sağlık sistemindeki örnekliğini tüm platformlarda dile getirdiklerini vurguladı.

Orta Doğu-Orta Asya için İnsani Yardım Ortaklıklarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rashid Khalikov ise Emine Erdoğan'a Türkiye'nin uluslararası yardımlarına ilişkin takdirlerini iletti.

DSÖ Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı İcra Direktörü Helga Fogstad de Emine Erdoğan'ın insani yardımlar konusundaki çalışmalarından etkilendiklerini ifade etti.

Fogstad, Erdoğan'a, "Deneyim ve bilgi sahibi biri olarak siz bizim çalışmalarımız için motivasyon kaynağı ve ilhamımızsınız." dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Direktörü Francis Gurry ve Emine Erdoğan arasında yapılan ikili görüşmede ise endemik bitki patentleri konusunun ele alındığı öğrenildi.