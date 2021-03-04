Emine Erdoğan: Kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak

AA 04 Mart 2021 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:05

Erdoğan, Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne video mesaj ile katıldı.

Türkiye'nin, yakın zamanda yaptığı atılımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, kazanılan her başarının, ülkeyi hak ettiği konuma yaklaştırdığını dile getirdi.

Bu başarıda, bilhassa kadınlara çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Erdoğan, "2023 yılı hedeflerimize ilerlerken, kararlı adımlarımızın gücü de yine kadınlarımızdan geliyor. Bugün, bu zirveye katılan ve birbirinden harika işlere imza atan kadınlarımız, hepimiz için sonsuz bir ilham kaynağıdır. Yaptıkları işler, gelecek güzel günlerin de teminatıdır." dedi.

Kadınların, spordaki başarılarıyla İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiğini, iş dünyasındaki başarıyla ülke ekonomisini, küresel yarışlara taşıdığını, sanattaki başarılarıyla, dünyayı anlamlandırıp güzelleştirdiğini aktaran Erdoğan, kadınların bilim alanında yaptıklarıyla, milli teknoloji hamlesine kuvvet verdiğini, akademideki başarılarıyla, bilim neferleri yetiştirdiğini, STK'lara gönüllerini vererek, yaraları sardığını, tüm bu kadınların ülkenin medar-ı iftiharı olduğunu anlattı.

Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya, her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler soluksuz bir şekilde birbirleriyle yarış halindeler. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, dünyanın makas değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Bugün en çok çalışıp en çok yenilik getiren, yarının hakimi olacak. İşte biz bu yarışta, son derece özel karaktere sahip kadınlarımızla koşuyoruz.

Tarih boyunca, toplumun maddi-manevi ihtiyaçlarından tutun, vatan müdafaasına kadar, kadınlarımız üstün görevler yerine getirmiştir. Sadece Bacıyan-ı Rum teşkilatının varlığı bile, ilham almaya, bize güç vermeye yeter. İstiklal Harbi gibi, dünyanın sayılı zaferlerinden biri, kadınlarımızla omuz omuza kazanılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce, seçme ve seçilme hakkına mazhar olmuşlardır. Dolayısıyla, kendi coğrafyamıza bakarken, yine kendi gözlüklerimizi kullanmalıyız."

Modern dünyanın basmakalıp modellerine sıkışıp kalınamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların özel ve kamusal hayatını dengeleyen çözümler üretmeye devam edeceğiz. Toplumsal dokumuzla ahenkli, milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki bu topraklarda artan kadın gücü, küresel sorunların çözülmesinde de büyük katkı sağlayacak. Kadınlar, karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünyanın gidişatı olumlu yönde etkilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye katılan tüm kadınlara yaşattıkları gururdan dolayı şükranlarını sunan Erdoğan, açtıkları yoldan nice genç kızın yürümesi temennisinde bulundu.

- ZİRVE OTURUMLARLA DEVAM EDECEK

Zirvenin açılışında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video mesaj göndererek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk online katılarak birer konuşma yaptı.

Sabah ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın da açılış konuşması yaptığı zirvede, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece (video), Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin (online), gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Siyasette Kadın" başlıklı oturuma katıldı.

"İş Hayatında Kadın" başlıklı oturumda ise Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Bahçeşehir Koleji Genel Küdürü Özlem Dağ, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan konuşma yapacak.

"Sporda Kadın" oturumuna da Milli Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, BJK Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, BJK Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, "Sanatta Kadın" oturumuna ise Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray ve Fadik Sevin Atasoy video mesaj ile katılacak.