Emine Erdoğan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin dün akşamki resepsiyonuna katıldı.

Yemekte davetlilere hitap eden Erdoğan, zirvenin dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını ve insanlık için yeni umut kapıları aralamasını temenni etti.

Emine Erdoğan, KADEM'in bu zirvelerle kadın meselelerine adalet çerçevesinden yaklaşmasını kıymetli bulduğunu ifade ederek, adaletin, huzurun, barışın ve medeniyetin ana zemini olduğunu söyledi.

Adaleti merkeze alan bir bakış açısının öneminin her geçen gün daha iyi idrak edildiğini kaydeden Erdoğan, "21. yüzyıl değişimin süreklilik ve hız kazandığı, eşi benzeri olmayan bir dönem. Eskiden on yıllar hatta yüzyıllar süren değişimler artık birkaç yıl hatta bazen birkaç ay içinde gerçekleşiyor. Bu baş döndüren hızlı değişimin itici gücünü ise 'yapay zeka ve dijitalleşme' oluşturuyor." diye konuştu.

- "TEKNOLOJİ ADALETLE HARMANLANMADIKÇA İNSANLIK İÇİN AYDINLIK BİR GELECEK SUNAMAZ"

Erdoğan, yapay zekanın dönüştürücü etkilerinin iş dünyasından sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda gözlemlenebildiğine dikkati çekerek, "Büyük veriyi işleme gücü sayesinde, daha önce elde edemediğimiz türden bilgiler ediniyor, öngörülerde bulunuyor ve bu sayede daha akıllıca kararlar alabiliyoruz. Ancak unutulan bir gerçek var ki teknoloji ne kadar ileri ve güçlü olursa olsun adaletle harmanlanmadıkça insanlık için aydınlık bir gelecek sunamaz." ifadelerini kullandı.

Araştırmaların denetimden ve etik kaygılardan yoksun şekilde geliştirilmiş yapay zekanın toplumsal adaletsizlikleri derinleştirebileceğini ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, bilhassa kadınların yapay zekanın olumsuz sonuçlarından doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yapay zeka sistemlerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde kadınların temsil oranının yüzde 20'lerde kaldığının altını çizerek, "Halbuki kadınlar sadece bir cinsiyetin değil insanlığın yarısıdır. Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse kadının geri plana itildiği bir sistemin doğru işlemesi de mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Erkek ve kadının "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ekseninde adil ve yaşanabilir bir dünya için birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Erdoğan, tarihin insanlığa yön veren fikirlerin cinsiyetinin olmadığını gösteren birçok örnekle dolu olduğunu belirtti.

- "GÜÇLÜ KADINLARIN SİNERJİSİNE TANIK OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Erdoğan, teknoloji alanında ilklere imza atmış başarılı kadınlardan örnekler vererek, "Bugün aramızda bulunan, yapay zeka alanındaki başarılarıyla öne çıkmış iş kadınlarını, akademisyenleri ve siyasetçileri bu köklü başarı hikayesinin bugünkü temsilcileri olarak görüyorum. Geleceğe yön veren, güçlü kadınların sinerjisine tanık olmaktan memnuniyet duyuyor, zirve vesilesiyle uzun soluklu işbirlikleri ve dostluklar kurulmasını diliyorum." dedi.

"Teknoloji, onu kullanan ellerin, yönlendiren zihinlerin aynasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsana düşen, geliştirdiği teknolojiyi adalet temelli, doğru bir amaç için kullanma sorumluluğunu üstlenmektir. İyilik amacıyla kullanılan yapay zeka, imkanları kısıtlı bir genç kıza dünyanın en iyi üniversitelerinden derslere erişim sağlayarak hayal ettiği eğitimi sunabilir. Aynı zamanda bir kadının sağlığı, bedeni ve özel ihtiyaçları konusunda rehberlik eden güvenilir bir dost haline gelebilir. Oluşturduğu uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle çalışan annelere iş-yaşam dengesini kurmada güçlü bir destek sağlayabilir."

- TOPLUMSAL SORUNLAR KARŞISINDA ALDIĞI AKTİF TUTUMLAR SEBEBİYLE KADEM'E TEBRİK

Emine Erdoğan, kadınların bilim ve teknoloji alanlarında aktif olarak üretim yapan hatta bu alanlarda liderlik eden bir konuma taşınması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka geliştirme ve uygulama süreçlerinde evrensel etik standartların oluşturulmasının kadınlar ve diğer kırılgan grupların haklarının korunması açısından büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, "Tüm bunlar için küresel bir işbirliğine mecburuz. Yaşadığımız dünya belki insan eliyle her şeyin bozulup yozlaştığı bir dünya fakat her şeyi düzeltebilecek olan yine insandır. Bütün mesele, içimizdeki adalet duygusunu ve özümüzde var olan faziletleri açığa çıkarabilmektir. Adalet öyle bir anahtardır ki, insanlığa nefes aldıracak tüm kapıları açar. Üzerine adaletin ışığının düştüğü her şey, özüne kavuşur ve parlar. KADEM'i, bu kilit kavramı, sorunların çözümü olarak gördüğü ve hepimizi üzerinde düşünmeye sevk ettiği için kutluyorum. Öte yandan toplumsal sorunlar karşısında aldığı aktif tutumlar sebebiyle ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, savaşın zorlu koşulları ve sınırlı imkanlara rağmen üretkenlikleriyle çevresine hayat veren Filistinli kadınların bilim ve teknoloji alanında çalışan herkese ilham olmasını dileyerek, konuşmasını tamamladı.

Zirvenin geleneksel resepsiyon yemeğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi Olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Macura, Gürcistan İşgal Altındaki Topraklarda Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, zirvedeki konuşmacılar, STK ve medya temsilcileri katıldı.

