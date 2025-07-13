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Emine Erdoğan: Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, AK Parti 3 kademe kadın MYK, MKYK üyelerimiz ve kadın milletvekillerimizle 'Hayatı Zarafetle Yaşamak' programında bir araya geldik. Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara olan inançla, birlik ve başarı dileklerimle.' ifadelerini kullandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, AK Parti 3 kademe kadın MYK, MKYK üyelerimiz ve kadın milletvekillerimizle 'Hayatı Zarafetle Yaşamak' programında bir araya geldik. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Sadettin Ökten'in anlam yüklü sohbeti, fikri dünyamıza derinlik ve ilham kattı. Kadınların emeğiyle şekillenen güçlü yarınlara olan inançla, birlik ve başarı dileklerimle."

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