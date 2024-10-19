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  • Emine Erdoğan: Kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalı
Güncel

Emine Erdoğan: Kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bugün, MÜSİAD Kadın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde bir kez daha kadınların toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne tanıklık ettik' dedi.

19 Ekim 2024 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalı
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Kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştiren bir yapılan MÜSİAD Kadın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan, zirvede bir kez daha kadınların toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne tanıklık ettiklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Kadının emeği, bilgi ve birikimi, sadece ekonomik büyümenin değil, sosyal kalkınmanın da en temel dinamiğidir. Bu nedenle kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalıdır. Ancak o zaman adalet ve denge ekseninde bir dünya oluşacaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Bu değerli zirve vesilesiyle Farkındalık Ödülü'nün sahihi olan, toplumumuzun öncü kadınları; rahmetli Alev Alatlı'yı, Prof. Dr. Nurhan Atasoy'u, Ümit Meriç'i ve Canan Bayraktar'ı yürekten kutluyorum. Onların izinden başarılarıyla fark yaratan nice kadının yetişmesini diliyor, zirvede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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