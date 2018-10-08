Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanının eşi Herczegh ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in eşi Anita Herczegh ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan, başkent Budapeşte'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Ader'in eşi Anita Herczegh ile görüştü.
 
Herczegh ile Macar kültürünün sergilendiği defileyi izleyen Emine Erdoğan, daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'nde TİKA'nın desteğiyle Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde Kenya'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı.
 
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır." dedi.
 
Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.
 
Emine Erdoğan'a, Macaristan makamlarının temsilcileri ve bakan eşleri de eşlik etti.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SpaceX´ten gökyüzü şovu

SpaceX´ten gökyüzü şovu

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA