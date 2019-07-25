Emine Erdoğan Malezya Başbakanı'nın eşi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile bir araya geldi.