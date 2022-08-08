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  • Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur
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Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini diledi, 'Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur.' ifadelerini kullandı.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 22:29 - Güncelleme:
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."

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