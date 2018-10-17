Emine Erdoğan, Moldova'da Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti

Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'dan, Moldova'da hastane ziyareti

Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti.

Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret etti

Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret etti.