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Emine Erdoğan, Moldova'da Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti

Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Anne ve Çocuk Merkezi'ni, Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ve Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret etti.

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Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Anne ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. 
 
Emine Erdoğan'dan, Moldova'da hastane ziyareti
 
Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği'ni ziyaret etti. 
 
Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret etti
 
Moldova'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un eşi Galina Dodon ile birlikte  Etnoğrafya Müzesi'ni ziyaret etti.
 

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