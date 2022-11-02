Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MÜSİAD Kadın Komitesi ile bir araya geldik. Kadın girişimcilerimizin geliştirilerek güçlendirilmesi için yürüttükleri faaliyetler hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunduk. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.