Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yer alan liderlerin eşleriyle Hollanda'da bir araya geldi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Máxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik" dedi.

"Dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış, bu mekânda; modern ve çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra, koleksiyonun nadide parçalarıyla da buluştuk" diyen Emine Erdoğan ayrıca, "Bu vesileyle kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.