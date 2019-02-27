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Emine Erdoğan, öğrencilerle kurabiye yaptı

Emine Erdoğan, Etimesgut'taki bir ilkokulda Tasarım Beceri Atölyesi'nde öğrencilerle kurabiye yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etimesgut'taki bir ilkokulda pilot uygulaması yapılan Tasarım Beceri Atölyeleri'ni (TBA) gezdi. Öğrencilerle etkinliklere katılan Emine Erdoğan, kurabiye yaptı.

Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı sonrasında, "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında oluşturulan atölyeleri ziyaret etti, öğrencilerle etkinliklere katıldı.

İlk olarak, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izleyen Emine Erdoğan, çocuklara kumaş boyama konusunda sorular yöneltti. Emine Erdoğan, yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Boyanan yastık örtüsünü beğendiğini belirten Emine Erdoğan, boyamayı yapan öğrencisiyi tebrik etti.

Emine Erdoğan, "Çok güzel, evdeki nevresim takımlarını, masa örtülerini de size getirelim." dedi.

Halı dokuyan öğrencileri izleyen ve dokunan bir halıya düğüm atan Emine Erdoğan, sanat atölyesinde "Linol baskı" yapan Afrikalı bir öğrenciyle bir süre sohbet etti. Emine Erdoğan, ahşap ve metal atölyelerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, yaşam becerileri konulu atölye de öğrencilerle merdaneyle hamur açarak, glutensiz kurabiye yaptı. Pişirilen kurabiyelerin tadına bakan Emine Erdoğan, beğenisini 1,5 yaşındaki torununun yaptığı el işaretiyle gösterdi.

Atölye'de doğa dostu bez çanta dikimi

Yaşam becerileri atölyesinde çamaşır asan erkek öğrenciyi takdir eden Emine Erdoğan, ütü yapmayı öğrenen erkek öğrenciye, "Eşine, annesine yardım etmek için erkekler de bazen ütü yaparlar. Tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, yatağını toplamayı öğrenen bir başka erkek öğrenciye de "Arkadaşlarına ne önerirsin?" sorusunu yöneltti. Minik öğrenci de Emine Erdoğan'a, herkesin kendi sorumluluklarını bilmesi, yatağını toplaması gerektiği yanıtını verdi. Emine Erdoğan, öğrencinin yatağı toplamasını izlerken "Harikasın, annen çok mutlu olmuştur." diye konuştu.

Atölyede dikiş makinesinin başındaki bir öğrenci ise ne diktiğini soran Emine Erdoğan'a, "Doğa dostu çanta dikiyorum." cevabını verdi. Bunun üzerine Emine Erdoğan, öğrenciyi alkışladı.

Drama, müzik ve spor konulu atölyelerde de tüm öğrencilerle tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) konulu atölyede teleskopla hücreleri inceledi.

Emine Erdoğan'a atölye ziyaretlerinde Bakan Ziya Selçuk ve eşi Rana Selçuk ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da eşlik etti.

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