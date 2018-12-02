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Emine Erdoğan, Paraguay'da TİKA'nın yaptığı yardımların teslim programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA'nın Paraguay'a yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim programına katıldı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan, Paraguay Sağlık Bakanlığına ambulans ve tekerlekli sandalye  yardımlarının teslim edildiği programa katıldı. 
 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Paraguay  Sağlık Bakanlığına yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslimi  için başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda program  düzenlendi.
 
Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretinde kendisine eşlik  eden eşi Emine Erdoğan ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi  Silvana Lopez Moreira Bo katıldı.

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