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Emine Erdoğan paylaştı! ''Atahan hediyen beni çok mutlu etti''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen çocuğu sosyal medya hesabından tebrik etti.

AA15 Ocak 2023 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Emine Erdoğan paylaştı! ''Atahan hediyen beni çok mutlu etti''
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Emine Erdoğan, "Atahan" isimli çocuğun dondurma çubuklarından yaparak kendi fotoğrafını yerleştirdiği çerçeve ve Sıfır Atık Projesi'yle ilgili yazdıklarını Twitter üzerinden paylaşarak, şunları kaydetti:

"Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz."

Atahan isimli çocuğun yazdığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın paylaştığı el yazısı notta şu ifadeler yer alıyor:

"Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesi'ni ailece destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma çubuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi de size hediye etmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim."

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