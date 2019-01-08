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Emine Erdoğan: Plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de poşetlerin ücretli olmasının gelecek açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, 'Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım.' çağrısında bulundu.

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Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dakika olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuya ilişkin videosuna da yer verdi.

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