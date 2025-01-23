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Emine Erdoğan, Ruanda liderinin eşi Kagame ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ruanda Devlet Başkanı'nın eşi Jeannette Kagame'yi Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırladı.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2025 Perşembe 19:13 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Ruanda liderinin eşi Kagame ile bir araya geldi
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Kagame'yi Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışı ile satışına öncülük etmek için hayata geçirdiğimiz derneğimizin serüvenini paylaştım" dedi.

"Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik" diyen Erdoğan ayrıca, "Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika El Sanatları Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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