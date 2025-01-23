Emine Erdoğan, Ruanda liderinin eşi Kagame ile bir araya geldi

Kagame'yi Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışı ile satışına öncülük etmek için hayata geçirdiğimiz derneğimizin serüvenini paylaştım" dedi.

Ruanda Devlet Başkanı'nın değerli eşi Jeannette Kagame Hanımefendi'yi Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneğimizde ağırlamaktan memnuniyet duydum.



Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışı ile satışına öncülük etmek için hayata geçirdiğimiz derneğimizin... pic.twitter.com/FW3ADFoEYz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 23, 2025

"Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik" diyen Erdoğan ayrıca, "Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika El Sanatları Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.