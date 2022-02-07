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Emine Erdoğan sağlık durumlarına ilişkin son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor.' dedi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 19:52 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:56
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

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