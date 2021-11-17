Emine Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:31 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:31

Emine Erdoğan, mesajında, "Diriliş şairi, büyük dava ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.