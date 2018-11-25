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Emine Erdoğan: Şiddetin her türü insanlık suçudur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Şiddetin her türü insanlık suçudur.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
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Emine Erdoğan, Twitter'dan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında "Şiddetin her türü insanlık suçudur." ifadesine yer veren Emine Erdoğan, "Kadına Şiddete Hayır", "Turuncu çizgimiz" etiketlerini de kullandı. 
 
Emine Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında hazırlanarak, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yayımlanan videoyu da paylaştı.
 
Videoda ise şu ifadeler yer alıyor:
 
"Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi, alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter." 

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