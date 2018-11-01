Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonu girmiyor

Emine Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Tüm dünya en hızlı şekilde yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeli"

"Sevinerek ifade etmeliyim ki, uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çöp kamyonu girmiyor"

"Sistemler kurabilirsiniz fakat davranışları değiştiremezseniz sistem de işlemez. 'Sıfır Atık Gönüllüleri Ekibi' kurduk, personelimizin sorularını sorabileceği platformlar oluşturduk yani davranışlara odaklandık"

"Yılda 6 milyon ekmeği israf ediyoruz. Bu aynı zamanda 880 milyar litre su israfı anlamına da geliyor"