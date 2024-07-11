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  • Emine Erdoğan: Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum
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Emine Erdoğan: Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum

29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, 'Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum' dedi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum
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Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum" diyen Erdoğan, "Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

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