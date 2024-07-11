Emine Erdoğan, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu #Srebrenitsa soykırımını, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum.



Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten... pic.twitter.com/qk6r5IlLhO — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 11, 2024

"Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum" diyen Erdoğan, "Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

