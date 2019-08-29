Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün hayata gözlerini yuman yazar Şule Yüksel Şenler için Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Kıymetli Şule Ablacığım,Bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun!"
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