28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün hayata gözlerini yuman yazar Şule Yüksel Şenler için Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Şule Ablacığım,

Bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz.  Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun!"
 

İlk kez havalandı! Mars´a gönderilmesi planlanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Semih Özsoy'dan Volkan Demirel ve transfer açıklaması

Semih Özsoy'dan Volkan Demirel ve transfer açıklaması

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA