Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün hayata gözlerini yuman yazar Şule Yüksel Şenler için Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Şule Ablacığım,

Bugün seni Rabbimize uğurluyoruz. Rasulallah başta olmak üzere çok sevdiğin nice güzel ruh ile orada buluştuğuna inanıyor, seni şimdiden hasretle özlüyoruz. Yerin hiç dolmayacak. Mekanın cennet olsun!"