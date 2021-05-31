Emine Erdoğan, ''Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi''nin açılışına katıldı

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:33

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" diyerek kesen Erdoğan'a, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve görme engelli çocuklar eşlik etti.

Daha sonra sergiyi gezen Emine Erdoğan, Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablolarını Buket Naz Türker, Yağmur Selçuk, Mehmet Kocaman ve Arda Kaya isimli çocuklarla deneyimledi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirip, yetkililerden sergi hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a görme engelli bir çocuk tarafından yapılan tablo hediye edildi.

- İMİRZALIOĞLU "ÇANAKKALE SAVAŞI" TABLOSUNU SESLENDİRDİ

Sergide, dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel'in ekranları aracılığıyla ziyaretçilerle buluşuyor.

Türk Telekom'un reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu ise Namık Kemal İsmail'in "Çanakkale Savaşı-Son Mermi" adlı tablosuna sesiyle hayat verdi.

Sergide seslendirilen diğer eserlerden bazıları Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edvard Munch'ın Çığlık, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası ve Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.

Görme engelli bireyler, bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek.

Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması "Sesli Adımlar" ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecek.

Sergi, hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.