Emine Erdoğan: Temizlik alışkanlığı toplum sağlığında önemli rol oynuyor

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığının Ostim İlkokulu'nda düzenlediği "Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ostim İlkokulu'nun çatısı altında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çocukların eğitim hayatını güçlendirmek için yepyeni projelerin hayata geçirildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığını kutlayan Emine Erdoğan, toplumların okullardan yükseldiğini, okulun yalnızca bilginin verildiği yer değil, adabımuaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocak olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, en küçüğünden en büyüğüne öğrencilerin, günün önemli bir kısmını okullarda geçirdiğine işaret etti. Öğrencilerin sadece kitaplardan değil, okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğrendiklerine, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürdüklerine işaret eden Emine Erdoğan, özel hayatlarında eksik kalan şeyleri okullarda tamamladıklarını, bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsediklerini ifade etti.

"Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli bir rolü var." diyen Emine Erdoğan, kişisel temizliğe ek olarak gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışlarının da yine okullarda aşılandığını vurguladı.

Bu anlamda okulların, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olan Kovid-19 salgını, temizlik farkındalığının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok başlık hayatımızın ana gündemi haline geldi. Ve bu büyük felaketle mücadelede, temizliğin, birçok hastalık için en önemli önleyici tedbir olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Şu bir gerçek ki çocuklar, okul ortamında birçok kişiyle etkileşime giriyorlar. Bilhassa küçük çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasızlar. Bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıklar her yıl tüm dünyada öğrencilerin önemli sayıda gün okula devamsızlığına neden oluyor. Oysa çok basit gibi görünen el yıkama alışkanlığı bile okula devamsızlığı yüzde 54 oranında azaltıyor. Dolayısıyla temizlik bilincinin, çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Bunun ötesinde, temizliğin bir alışkanlık haline gelmesi, sadece öğrencinin değil büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, 'Temiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum."

"TEMİZLİK, GÜNDELİK VE ALELADE BİR PRATİKTEN ZİYADE İNANCIMIZIN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN BİR YAŞAM PRENSİBİDİR"

Emine Erdoğan, "Bizler için temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade, inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik önce manevi dünyamızda başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın, beden temizliğinden evlerin ve çevrenin temizliğine kadar hayatın her alanını etkilediğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Medeniyetimizin şehir kültürü de bu anlayış etrafında şekillenmiştir. Çeşmelerle, hamamlarla ve tertemiz sokaklarla donatılmış şehirler kurulmuştur. Hatta dünyanın en mükemmel çevre nizamnamesi de yine büyük ve zarif medeniyetimizin eseri olmuştur. Böyle köklü ve derin anlamlarla yüklü bir medeniyet mirasımız olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Bu kampanyanın, çocuklarımıza bu önemli tarihi aktarabileceğimiz güzel bir vesile olacağını düşünüyorum. Gelin hem çocuklarımızda temizlik kültürünü pekiştirelim hem de temizliğin medeniyet bağlamını gösterelim." diye konuştu.

Bu konuda en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki erken yaşlarda kazandıracağınız bu bilinç, onlar için ömürlük bir pusula olacaktır. Hayata ve içinde yaşadıkları dünyaya çok daha farklı bir pencereden bakacaklardır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmenlere, eğitim camiasına ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu, projeye destek veren OPET yetkililerine teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN, SINIFTA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Emine Erdoğan, törenin ardından Ostim İlkokulunu ve sınıflarını ziyaret etti.

Anasınıfı öğrencilerinin "Sıfır Atık" ürünleri ile ilgili bilgi alan Emine Erdoğan daha sonra okulun Masal Anlatım Bölümü'nde öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

İlkokul 1. sınıfta verilen "hijyen eğitimi" dersine konuk olan Emine Erdoğan, hijyen konusunda sohbet ettiği öğrencilere kitap ve boyama malzemeleri hediye etti.

"BENİM BİR HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Emine Erdoğan, daha sonra Konya Meslek Lisesinde geliştirilen ve güneş enerjisiyle çalışan kompost makinesi ile ilgili iki öğrenciden bilgi aldı ve böyle bir makinenin öğrenciler tarafından geliştirilmesinin önemini vurguladı. Emine Erdoğan "Burada benim bir hayalimi gerçekleştirdiniz, hepinize teşekkür ederim." dedi.

Okulun Sıfır Atık Sokağı'nda düzenlenen "Atma Dönüştür" isimli sergiyi gezen Erdoğan, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atık malzemelerden kendi tasarladıkları kıyafetleri sergileyen öğrencilerin mini defilesini izleyen Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Kütüphanesi" ziyaretinde atık malzemelerden yapılan kütüphane kapısı ve kütüphanedeki tasarımlara ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan'a öğrenciler tarafından atıklardan yapılmış tablo hediye edildi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Arife Polat Düzgün, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN KÜÇÜK ÖĞRENCİYE DAVET SÖZÜ

Emine Erdoğan, törenin ardından okul çıkışında çocuklarını bekleyen velilerle de sohbet etti. "Emine Teyze yanına gelebilir miyim?" diye seslenen bir kız çocuğunu yanına çağıran Emine Erdoğan, çocuğu sarıldı ve öptü. "Tayyip Dedem ile sizi ziyaret etmek istiyorum." diyen çocuğa Emine Erdoğan, "O şimdi toplantıda ama en yakın zamanda ben seni ailenle birlikte davet edeceğim." sözünü verdi.