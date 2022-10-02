Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.