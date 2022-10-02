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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

AA2 Ekim 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı
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Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Emine Erdoğan
  • Olena Zelenska
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi

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