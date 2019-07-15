Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."