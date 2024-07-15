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Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız' dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.

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