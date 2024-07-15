Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yâd ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. ���� pic.twitter.com/Xkwa6rFJU8 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2024

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.