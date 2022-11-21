İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2022 Pazartesi / 27 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6436
  • EURO
    19,2954
  • ALTIN
    1047.84
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı
Güncel

Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar diledi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."

İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.