Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."
İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;
Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını Lider Eşleri ile birlikte paylaştık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 20, 2022
Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EYPAVDXoaV