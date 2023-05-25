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Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı: Dostluğumuzun baki olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Erdoğan paylaşımında, 'Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum.' dedi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı: Dostluğumuzun baki olmasını diliyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Erdoğan'ın 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ve Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldiği fotoğrafa da yer verildi.

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