Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Merkezi'nde, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Yankılar" sergisi etkinliğinde, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos Cuyaube ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şenler'in örnekliğiyle, nasihatleriyle büyüyen nice gençten biri olarak, onun mirasının uluslararası platforma taşınmasını her zaman önemsediğini belirten Emine Erdoğan, "Zira Şule Yüksel Şenler de Malcolm X gibi insan hakları konusunda evrensel bir semboldür. Bu bağlamda Şenler'in hakikat yolculuğunu, çektiği zorlukları ve omuzladığı büyük davayı BM çatısı altında dünyayla paylaşmak hepimiz için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, mücadeleleriyle tarihe derin izler bırakan iki liderin mirasının, isimlerini taşıyan vakıfların öncülüğünde yaşatılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, Şenler ve Malcolm X'in, fikirleri ve sesleriyle gelecek nesillerin vicdanına rehberlik etmeye, gençlere cesaret vermeye devam etmelerini yürekten dilediğini kaydetti.

- "ADİL BİR DÜZEN ÇAĞRISI"

Bir başka paylaşımında ise her ırktan ve milletten insanın akan gözyaşı ve kanının aynı renk olduğunu bildiren Emine Erdoğan, Malcolm X'in doğum gününün 100'üncü yıl dönümünde, "Yankılar" sergisinin, tam olarak bu gerçeği anlattığını belirtti.

Emine Erdoğan, serginin, dünyanın başka coğrafyalarında, farklı hikayelere sahip bir erkek ve bir kadını buluşturan, adil bir düzen çağrısı yaptığını ifade ederek, bu çağrının, dünyanın dört bir yanında farklı isimlerle, zamansız bir şekilde yankılanmaya devam ettiğini vurguladı.

Herkesi BM Genel Merkezi'nde 4 Nisan'a kadar açık olan bu ilham verici sergiye ziyarette bulunmaya davet eden Emine Erdoğan, yalnızca geçmişi hatırlamak için değil, onurlu bir direnişin yankılarının geleceğe taşınmasına vesile olan sergide emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik etti.

Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında da "Şule Yüksel Şenler'in ve Malcolm X'in davası, sadece bir döneme değil, insanlığın vicdanına miras bırakılmış hakikat çağrısı. Dilerim ki bu çağrının yankıları gelecek nesillere ilham, azimli her yüreğe güç, her sese cesaret olur." ifadelerini kullandı.