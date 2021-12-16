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Emine Erdoğan'dan antijen kiti üreten liselilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 hızlı antijen test kiti üreten meslek lisesi öğrencilerini tebrik etti.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:32
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının, "Eğitimle başlayan, üretime uzanan yerli ve millilik bilincimiz, meslek liselerimizde meyve veriyor: Kovid-19 hızlı antijen test kiti." paylaşımına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim. Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum."

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