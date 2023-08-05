İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Emine Erdoğan'dan çevreci imama tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çorum'un Üyük Köyü'nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplanmasına öncülük eden köyün imamı Mustafa Yıldırım'ı tebrik etti.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan çevreci imama tebrik
ABONE OL

Emine Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Anadolu Ajansı'nın Çorum'un Üyük köyü imam hatibi Mustafa Yıldırım'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin hazırladığı "Çevreci imamın sıfır atık hassasiyeti köyüne örnek oldu" başlıklı haberini alıntıladı.

Erdoğan, bunun üzerine yaptığı paylaşımda "Her zaman dile getirdiğim gibi sıfır atık hareketinin başarısı, projeyi benimseyerek, yerelde uygulayan milletimizin eseri. Üyük köyü sakinlerinin özverisi ve duyarlılığı ile sadece bir yılda 3 ton plastiğin toplanması takdire şayan bir başarı. Bu geri dönüşüm seferberliğine öncülük eden köy imam hatibi Mustafa Yıldırım'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Emine Erdoğan
  • atık malzeme toplama
  • Cumhurbaşkanı eşi
  • Üyük Köyünde

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.