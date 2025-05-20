İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8531
  • EURO
    43,7514
  • ALTIN
    4046.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan'dan Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı
Güncel

Emine Erdoğan'dan Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 14:03 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı
ABONE OL

Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
  • EmineErdoğan
  • taziye
  • SachihiroOmura

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.