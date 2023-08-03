Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı

Emine Erdoğan, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emzirmek, anne ile bebeğin arasındaki ilk büyülü temas, kopmayacak bir bağın ilk düğümüdür. Anne sütü ise pek çok hastalığın panzehridir. Araştırmalar, ilk 6 ay sadece anne sütü olmak kaydıyla 2 yıl boyunca emzirmenin hem bebeğe hem de anneye faydasını ortaya koymaya devam ediyor. #DünyaEmzirmeHaftası'nın çocuğun sağlığı ve gelişimi için temel olan anne sütü mucizesinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum."