Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.