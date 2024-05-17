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Emine Erdoğan'dan İİT Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan İİT Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi vesilesiyle kıtanın ve dünyanın geleceği için birlik olduk. Nijerya'nın neşeli ve samimi insanlarıyla tanışmak, onların sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle kucaklaşmak büyük bir mutluluktu. Kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, barış, refah ve huzurun bu topraklarda hüküm sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı kapsamında yaptığı temaslara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.

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