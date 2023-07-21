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Emine Erdoğan'dan ''Körfez ülkeleri ziyareti'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan ''Körfez ülkeleri ziyareti'' paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin kültürlerimiz arasındaki dostluk bağına güç katacağına inanıyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Körfez ülkelerindeki ziyaretleri ve görüşmelerine ilişkin bir videoya da yer verdi.

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