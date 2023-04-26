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Emine Erdoğan'dan köy tipi kalıcı afet konutu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köy tipi kalıcı afet konutlarına kavuşan depremzedelere 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan köy tipi kalıcı afet konutu paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Gaziantep Nurdağı'nda yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Devletin bütün enerjisini, dikkatini ve kadrolarını deprem mağduru vatandaşların gönüllerini ihya, şehirleri yeniden inşa etmek için seferber ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir sürede inşaatı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarının, depremzede vatandaşlarımızın yüreğine su serptiğine inanıyorum. Bilhassa çevre dostu yaklaşımla tasarlanan akıllı konutlarda vatandaşlarımız, bahçelerinde ve tarlalarında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek. Yuvalarına kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

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