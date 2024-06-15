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Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında 'Filistin' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinliler için birleşen duaların ve Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını dileyerek, 'Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında 'Filistin' vurgusu
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Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

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