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Emine Erdoğan'dan Libya'ya ''geçmiş olsun'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

AA12 Eylül 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Libya'ya ''geçmiş olsun'' mesajı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.

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