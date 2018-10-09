Emine Erdoğan'dan Macar Kültür Evi'ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Macar Kültürevi'ni ziyaret etti.

Macar Kültür Evi'nde çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans gösterilerini izleyen Emine Erdoğan, ardından el sanatları atölyesini gezdi.

Macar kültür ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de gezen Emine Erdoğan, Türk kültür kurumları ile iş birliği yaparak ortak kültürel değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Emine Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gül Baba Türbesi'nin açılışına katıldı.