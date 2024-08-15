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Emine Erdoğan'dan Maimunah Mohd Sharif'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan Maimunah Mohd Sharif'i tebrik etti.

Star Gazetesi15 Ağustos 2024 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Maimunah Mohd Sharif'e tebrik
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan, Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü, değerli dostum Maimunah Mohd Sharif'i gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "BM'de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu. Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur'da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam. Sayın Sharif'e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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