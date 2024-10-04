Emine Erdoğan'dan ''Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Programı''na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında tanıtım toplantısına ilişkin görüntülere de yer verdi.