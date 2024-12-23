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Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Refik Anadol'un hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor.' ifadesini kullandı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformu Living Encyclopedia: Large Nature Model'e (LNM) ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Refik Anadol'un hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor." ifadelerine yer verdi.

Platformun, yalnızca bir veri platformundan öte doğayı anlamaya ve hissetmeye aracılık eden etkileyici bir deneyim olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diğer eserlerinde olduğu gibi bu anlamlı projede de çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürüyor. Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor. İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum."

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