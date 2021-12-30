Emine Erdoğan'dan SERÇEV'in 'Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'ne destek

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 13:17

SERÇEV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, okullar için hazırlanan Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'ne ilişkin sunum yaptı. Ziyarete SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, Başkan Yardımcısı Hülya Kırçuval, Genel Sekreter Edibe Sinem Ersoy ile Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun katıldı.

SERÇEV Genel Sekreteri Edibe Sinem Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serebral palsili ve engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımları için okullarda ve oyun parklarında fiziksel altyapının uygun hale getirilmesi amacıyla Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Okullarda rampaların olmaması, kapıların tekerlekli sandalye geçişine müsaade etmemesi, özel eğitim alması gereken öğrencilere uygun sınıfların bulunmaması, bu öğrencilerin sosyalleşecekleri özelleştirilmiş alanların yer almaması gibi fiziksel engellerin bulunduğunu dile getiren Ersoy, hazırlanan projeyle bu engellerin aşılmasının amaçlandığını dile getirdi.

SERÇEV tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'nin, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP Projesi) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edildiğini dile getiren Ersoy, projenin Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Edirne'de uygulandığını belirtti.

- TERSİNE KAYNAŞTIRMA MODELİ

Bu okulların, tadilat yapılarak fiziksel olarak erişilebilir hale getirildiğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz serebral palsi durumuna sahip bireylerin normal gelişim gösteren kendi akranlarıyla eşit şartlarda eğitim alabilmesi. Tersine kaynaştırma modelini MEV Gökkuşağı Okullarında ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığıyla protokol kapsamında uyguladık. Bu modelde, bir bina içerisinde üç ayrı öğretim modeli var. Her serebral palsili bireyin engel durumu birbirinden farklılık gösterdiği için sosyal ortamlarda beraberler ama akademik anlamda ayrı sınıflara ayrılıyor. 81 ile bu okul modelinin yaygınlaştırılmasını isteğimizi Sayın Emine Erdoğan'a aktardık. Çünkü bu model, hem serebral palsili bireyler hem de normal gelişim gösteren bireyler açısından çok önemli bir eğitim modeli."

SERÇEV'in, engel durumlarına göre ayrılmış eğitim öğretim kurumları yerine, kapsayıcı eğitimin önemi üzerinde durarak bu doğrultuda devlet iş birliğiyle projeler hayata geçirdiğini aktaran Ersoy, "Çocukların birbirinden öğrenecek birçok şeyi vardır ve bu amaçla örnek okullarımızın 81 ile yaygınlaştırılması en büyük hayalimiz." diye konuştu.

Her ilde bir okulun evrensel tasarıma uygun hale getirilmesiyle kapsayıcı eğitimin uygulanmasını amaçladıklarını belirten Ersoy, "Tüm bu iyileştirmelerin neticesinde engelli bireylerin eğitim kalitesi artmakta ve daha erişilebilir bir okul ortamıyla eş değer olarak daha başarılı ve bağımsız öğrencilerin yetişmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda eğitim ortamlarında yapılan iyileştirmelerin 81 ildeki her öğrencimize ulaştırılması ve daha erişilebilir alanların, eğitimde eşitliğin sağlanması noktasında bir araç olması hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

Ersoy, Emine Erdoğan'ın projeyi olumlu karşıladığını ve bunun Milli Eğitim Bakanlığınca ele alınarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının önemine işaret ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan'a, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde hazırlanan "Yaşayarak Öğrenme Evi" modeli hakkında da bilgi verdiklerini dile getiren Ersoy, bu projeyle de bedensel etkilenmeye sahip bireylerin ev içi gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Ersoy, Yaşayarak Öğrenme Evi'nin açılışı için de Emine Erdoğan'a davetlerini ilettiklerini kaydetti.