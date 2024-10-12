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Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyareti paylaşımı
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.

  • Erdoğan eşi
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