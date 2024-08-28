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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Özlemle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Huzur Sokağı' romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı. Erdoğan paylaşımında, 'Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti' dedi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Özlemle yad ediyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

Erdoğan paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer verdi.

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