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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Yolunuz açık olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Yolunuz açık olsun
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Emine Erdoğan, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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