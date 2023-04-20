Emine Erdoğan'dan 'Topkapı Sarayı' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Açılış kurdelesini kestiğimiz Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigarlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk. Ne kadar saadet duysak az. Devlet, medeniyet, sanat ve insanlık tasavvurumuzu anlatan şaheserlerin, aydınlığa inanan gönüllere ışık olmaya devam edeceğine inanıyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, açılışı yapılan birimlerdeki ziyaretlere ilişkin fotoğraflar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri bir kareye de yer verdi.