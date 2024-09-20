Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler, 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum.



Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor.



Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri... https://t.co/vxmtCEhV2f — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 20, 2024

Başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuşan ikizlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında Sağlık Bakanlığını etiketledi.