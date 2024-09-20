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Güncel

Emine Erdoğan'dan yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım

Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum' dedi.

Star Gazetesi20 Eylül 2024 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler, 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuşan ikizlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında Sağlık Bakanlığını etiketledi.

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